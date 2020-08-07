Єрмак сподівається на остаточне погодження списків для обміну на найближчих засіданнях ТКГ

Україна сподівається на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи (ТКГ) погодити списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну", - наголосив Єрмак під час робочої поїздки глави держави на Донбас, повідомляє прес-служба президента.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму.

"Також цей список уже передано російській стороні. Ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено", - сказав Єрмак.

Крім того, Єрмак нагадав, що Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму, у зв'язку із загибеллю його сина. За матеріалами Інтерфакс-Україна.