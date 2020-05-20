Єрмак та Шефір не формують кадрову політику - Зеленський

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та перший помічник Президента Сергій Шефір не формують кадрову політику в Україні. Про це під час пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Єрмак та Шефір не займаються повністю кадровою політикою. Чи присутні вони, коли ми обговорюємо з прем'єр-міністром деякі ключові посади? Може бути присутній чи Шефір чи Єрмак або ніхто з них - вони не формують кадрову політику. Чи спілкуюся я з ними щодо кадрової політики тієї чи іншої персони? Так. В основному проводить співбесіди прем'єр-міністр, якщо це стосується кадрової політики уряду. Далі у нас з вами є конкурси найкращих людей", - заявив він.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом - Денисом, розповсюджені нардепом від "Слуги Народ"", колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича "барижить державними посадами".

Пізніше стало відомо, що провадження спочатку відкрили в САП, а опісля ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи. За матеріалами УНН.