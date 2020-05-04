Єрмак: жодної корупції в Офісі президента немає, скандал з плівками "був спланованою операцією"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодної корупції в Офісі президента немає, а скандал з відеозаписами щодо його брата був спланованої операцією для дискредитації української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформи, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", що була організована американським аналітичним центром Atlantic Council.

"Скандал із записами лише підтвердив, що ніякої корупції в Офісі президента України немає. Вся наша команда засуджує корупцію в будь-яких її проявах, саме тому немає недоторканних. В той день (29 березня - УНІАН), коли з'явились ці записи, а вони з'явились за день до голосування банківського закону і закону про землю в парламенті... я звернувся до правоохоронних органів, які ще не завершили до кінця розслідування".

Єрмак відзначив, що йому, і не тільки йому, зрозуміло, що "це була спланована кількамісячна операція, метою якої була дискредитація влади в Україні".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос у Facebook оприлюднив кілька відео, де, як він стверджує, брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака - Денис Єрмак - нібито веде переговори про призначення на державні посади.

30 березня заступник генпрокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький за зверненням Лероса зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні на посади в органи держвлади - за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу.

Водночас Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака, тобто злочину, що передбачений ч. 2 ст. 359 КК України.

3 квітня Лерос був допитаний у Державному бюро розслідувань у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень, ст. 328 (розголошення державної таємниці), ст. 344 (втручання в діяльність державного діяча) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

6 квітня Лерос прибув на допит до Служби безпеки України, де йому було повідомлено, що кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 об'єднали з кримінальним провадженням за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 190 ККУ (шахрайство). За матеріалами УНІАН.