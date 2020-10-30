ЄС: Рішення КСУ ставить під сумнів зобов'язання України перед Євросоюзом

Євросоюз закликав українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення антикорупційної системи

Рішення Конституційного суду ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе перед своїми міжнародними партнерами, включно з ЄС. Про це у відповідь на запит LIGA.net заявили в представництві ЄС в Україні.

Там зазначили, що ЄС вважає інститути боротьби з корупцією наріжним каменем трансформації України, а також більш тісної політичної асоціації та економічної інтеграції з Євросоюзом.

Масова і безпрецедентна допомога Україні, зокрема фінансова, пов'язана з незалежною антикорупційною архітектурою, наголосили в ЄС.

"Ми з великою стурбованістю зазначаємо вплив останнього рішення Конституційного суду на елементи антикорупційного законодавства, що має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні. Рішення ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включно з ЄС", - сказано в заяві.

Євросоюз закликав українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції. Там зазначили, що готові допомогти в цьому Україні.

28 жовтня 2020 року КСУ за зверненням 47 депутатів ОПЗЖ скасував статтю 366- 1 КК про покарання за недостовірне декларування та деякі положення антикорупційного закону про функції НАЗК. Це означає, що агентство не зможе перевіряти декларації чиновників на порушення та ініціювати притягнення їх до відповідальності, вільний доступ до реєстру декларацій повинен бути закритий. НАЗК вже закрило реєстр.

Заступник голови КСУ Головатий не підтримав рішення суду, назвавши його юридично необґрунтованим.

НАЗК повідомило, що в деклараціях двох суддів КСУ, які розглядали це рішення, є порушення, отже - можливий конфлікт інтересів.

Журналісти програми "Схеми" повідомляють, що глава КСУ Олександр Тупицький у 2018 р став власником земельної ділянки в селищі Кореїз на Південному узбережжі окупованого Криму і не відобразив інформацію про це в своїй декларації.

Сьогодні представник України в ЄС заявив, що рішення КСУ може стати причиною для припинення безвізу з Євросоюзом.

Президент Володимир Зеленський терміново скликав на закриту нараду Раду нацбезпеки й оборони через "нищівні удари" по боротьбі з корупцією.

РНБО дійшла висновку, що останні рішення КСУ несуть загрозу нацбезпеці. Секретар ради заявив, що існує цілісний план, спрямований проти основ Української держави.