ЄСПЛ відмовив Україні у знятті імунітету з ексдепутата Логвінського

Європейський суд з прав людини відмовив Україні у знятті імунітету з Георгія Логвінського, колишнього народного депутата та чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

"Європейський суд із прав людини не дозволив НАБУ та САП притягнути екснародного депутата України, одного з контролерів компанії "Золотой мандарин ойл", до кримінальної відповідальності за організацію корупційної схеми з заволодіння 54 млн грн, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру, однак через його імунітет як близького родича судді ЄСПЛ, правоохоронні органи потребували дозволу цього суду для вчинення відповідної процесуальної дії.

У НАБУ наголосили, що рішення ЄСПЛ (ухвалено 6 липня 2020 року) стосується виключно одного з фігурантів розслідування і фактично унеможливлює повідомлення йому про підозру до позбавлення імунітету. Водночас, досудове розслідування стосовно решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких - колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії та ще три особи, наближені до екснардепа, - триває. Всі ці учасники схеми, розслідуваної в межах кримінального провадження, отримали підозри, а #ВАКС визнав ці підозри обґрунтованими та обрав підозрюваним запобіжні заходи.

"Спроби притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів суддів ЄСПЛ є одиничними. В Україні такої практики взагалі не існувало. Така ситуація ускладнила роботу слідства, що, в кінцевому підсумку, вплинуло на суть рішення, ухваленого ЄСПЛ щодо родича судді цього суду, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у квітні Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук двох підозрюваних, які переховуються від слідства у межах справи про заволодіння компанією "Золотий мандарин ойл" 54 млн грн державного бюджету.

Раніше НАБУ повідомило про підозру шістьом особам у заволодінні 54 млн грн. За матеріалами Слово і Діло.