Європарламент не визнав Лукашенка президентом Білорусі й назвав координаційну раду тимчасовим представництвом народу

Європарламент не буде визнавати Олександра Лукашенка президентом Білорусі після закінчення його нинішнього президентського строку. Про це йдеться у резолюції, яку євродепутати ухвалили 17 вересня.

Як зазначено у релізі, опублікованому на сайті Європарламенту, за резолюцію проголосувало 574 парламентарі, 37 висловилися проти, 82 утрималися.

Європарламент відкидає офіційні результати виборів у Білорусі, оскільки їх провели "з грубим порушенням всіх міжнародно визнаних стандартів", і засуджує застосування насильства щодо протестувальників.

"Депутати Європарламенту закликають ЄС запровадити санкції проти групи осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і насильницькі репресії у Білорусі, зокрема проти президента Лукашенка, і закликають країни - члени ЄС в [Європейській] раді невідкладно ввести ці обмежувальні заходи в тісній координації з міжнародними партнерами", - ідеться в релізі.

Координаційну раду опозиції Білорусі Європарламент визнав тимчасовим представництвом "народу, що вимагає демократичних змін", і привітав його створення.

Євродепутати наголосили на важливому внеску жінок-опозиціонерок - Світлани Тихановської, Марії Колесникової та Вероніки Цепкало. Євродепутати вимагають відпустити затриманих членів координаційної ради.

Багато білорусів переможницею на президентських виборах і обраною президенткою Білорусі вважають Тихановську, зазначено у тексті.

Окрім того, Європарламент засудив гібридне втручання Російської Федерації у внутрішні справи Білорусі.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 28 серпня домовилися ввести санкції проти білоруських високопосадовців через фальсифікації виборів і насильства проти мітингувальників.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час засідання Європарламенту заявив, що Євросоюз не вважає Лукашенка законним президентом Білорусі.

Верховна Рада України офіційно засудила дії білоруської влади. За матеріалами Гордон.