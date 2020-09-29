"Європейська Солідарність" вимагає порушити кримінальну справу щодо Фокіна за фактом державної зради

"Європейська Солідарність" звертається до СБУ і ДБР з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради, ст.110-111 КК України щодо Вітольда Фокіна.

Про це на сторінці у Facebook написала народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що Фокін відверто працює на країну-агресора, а не на мирне врегулювання.

"З подивом читаю заяви "слуг", що, мовляв, бздури Фокіна - це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздурів, перемовники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни. А МЗС супроводжувала процес, в не грала в страуса", - зауважила Ірина Геращенко.

"До речі, де заяви МЗС по Фокіну? Як тепер нашим дипломатам в ООН, Раді Європи, на всіх майданчиках доводити факт російської присутності, якщо офіційні перемовники її не помічають? Немає і реакції самого Зеленського, отже, це і його позиція", - переконана Ірина Геращенко.

"Є реакція Авакова. Але заяви у Facebook - це доля опозиції. Силові й спеціальні структури, якщо вони ще існують в країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів - це зрада", - наголошує співголова фракції "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, що заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін не бачить підтверджень того, що війна йде саме між Росією та Україною. За матеріалами prm.ua