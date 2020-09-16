"Європейська солідарність" заявила про підтримку Кличка на виборах мера

"Європейська Солідарність" заявила про підтримку кандидатури Віталія Кличка на посаду мера Києва. Чинний міський голова послідовно реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка. Про це на конференції Київської міської організації партії заявив голова організації Володимир Прокопів.

"Європейська Солідарність" ініціює об'єднання всіх демократичних сил. Нас питають: кого з кандидатів на посаду Київського міського голови? Хочу зазначити - ми найперше підтримуємо киян", - наголосив Прокопів.

Він нагадав: минулого разу Кличка на посаду міського голови Києва теж делегувала команда п'ятого президента України Петра Порошенка.

"У 2015 році наша команда делегувала на посаду Київського міського голови Віталія Кличка. Саме тоді Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Це істотно збільшило бюджет Києва. Децентралізація відкрила перспективи для реалізації багатьох амбітних програм, які змінили наше місто на краще. Ці зміни були б неможливі без істотного розширення фінансової бази місцевого самоврядування, на яке пішов Порошенко. Ми підтримуємо чинного міського голову, який реалізовував політичний курс п'ятого президента України", - зазначив Прокопів.

Водночас він закликав киян підтримати на виборах "ЄС" як єдину політсилу, яка дійсно здатна захистити досягнення децентралізації.

"При цьому на виборах до Київради ми закликаємо киян голосувати за "Європейську Солідарність". Лише вона, маючи парламентське представництво, здатна захистити децентралізацію. Не дозволити змінити закон про столицю так, щоб реальну владу відібрати у громади та передати главі адміністрації, призначеному "Слугами". Щоби, врешті-решт, на рівні столичного самоврядування не допустити концентрації усіх повноважень в одних руках. Бо всі тепер точно знають, що монобільшість - це зло, чи то на рівні всієї держави, чи то в межах Київради", - переконаний Прокопів.

Політик запевнив: команда "ЄС" у Київраді дбатиме про інтереси киян.

"І повірте, ми будемо прискіпливим контролером голови, і громада від цього лише виграє. Ми довели, що "Європейська Солідарність" - найсильніша політична команда, - як на рівні Києва, так і на рівні країни. І ми точно переможемо", - наголошує Володимир Прокопів. За матеріалами Обозреватель.