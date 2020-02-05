Информация о высказывании Помпео о Крыме недостоверна - Эмине Джеппар

Об этом Джеппар написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Медийная манипуляция, на кштал этой, недопустима. Как участник встречи, должна отметить, что выражение лица Госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ. Так же для меня является загадкой, кто был тем "источником" информации для СМИ. Правдой является то, что сначала заговорили о Крыме по моей инициативе. По интервью ко мне обратились только Крым.Реалии после поста в фейсбук. Просьба также коллег журналистов обращаться в посольство США в Украине для получения информации относительно слов Помпео о Крыме. Не считаю этичным комментировать или передавать его цитату со своей стороны", - написала она.

Накануне издание НВ опубликовало материал о визите госсекретаря СШа Майка Помпео под названием: "Крым потерян. В России невозможно что-то забрать". НВ узнал, в чем Майкл Помпео говорил в Украине непублично и зачем приезжал.

"Вот всегда говорил: если очень чешется в одном месте распространить фейковую "зраду", подожди информации от непосредственных участников, а не от "источников" - даже если эти "источники" из казалось бы солидного издания", - прокомментировал данный факт журналист Андрей Клименко. По материалам https://uazmi.net