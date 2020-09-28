Іноземці знову можуть в'їжджати до України

Постанова Кабміну про заборону в'їзду іноземців до України припинила свою дію сьогодні після півночі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Інтерфакс-Україна в понеділок, 28 вересня.

"Ця постанова уряду No641. Там була чітко прописана заборона в'їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00:00 28 вересня. Фактично, цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям до нашої країни припинила свою дію. Відтепер іноземцям в'їзд до нашої країни не заборонений", - сказав Демченко.

Він додав, що окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції чи страхового поліса при в'їзді в Україну на цей час немає.

Нагадаємо, уряд України з 28 серпня до 28 вересня закрив кордон для в'їзду іноземців. Заходи були запроваджені через ситуацію з коронавірусом.

Пізніше Кабмін також заборонив іноземцям транзитний проїзд. За матеріалами Слово і Діло.