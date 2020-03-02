Интерпол пересмотрит запрос России по экс-комбату "Айдара" Мельничуку - Аваков

Интерпол пересмотрит запрос России об объявлении в розыск и задержании в Греции бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс- службу МВД.

Так, сообщается, что Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации уголовной полиции (МОУП) Интерпол для незаконного преследования в других странах мира наших граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украина.

Также, Аваков заявил, что задержание бывшего народного депутата Украины Мельничука, это провокация правоохранительных органов РФ.

"МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Национальной полиции Украины заявляют о недопустимости злоупотребления инструментами МКОП Интерпол согласно ст.3 Устава этой организации, запрещающие политически мотивированное преследование лиц", - говорится в заявлении Авакова.

Отмечается, что по дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины Мельничук смог вернуться домой.

"Вместе Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации", - сообщил Аваков.

Кроме того, Аваков заявил, что как министр внутренних дел, обратился к Генеральному секретарю МОУП Интерпол господина Юргена Штока о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ свои права как государства-члена организации.

"Всего за последние годы благодаря своевременному вмешательству Нацполиции в Украине удалось обеспечить предупреждение незаконного ограничения прав около 30 наших соотечественников, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов МКОП Интерпол", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук сообщил на своей странице в Facebook о задержании в воскресенье, 1 марта, на границе с Грецией. По материалам УНН