Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих в авіакатастрофі - Єнін

Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України". Про це в ефірі "Громадського радіо" 8 грудня заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

За його словами, уряд Ірану відкликав пропозицію щодо закладення в бюджеті на 2021 рік €200 млн для компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі.

"Передбачалося, що €200 млн будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві, але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій", - заявив Єнін.

Він зазначив, що про розмір компенсацій поки не починали переговорів з іранською стороною.

"Позиція України виходить із того, що рівень компенсації значною мірою залежатиме від обставин катастрофи і від рівня співпраці іранською стороною, зокрема з Україною щодо забезпечення об'єктивного і неупередженого розслідування катастрофи", - підкреслив заступник міністра.

Пасажирський літак Boeing 737-800 рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", який прямував із Тегерана до Києва, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих - 11 громадян України. Більшість пасажирів була громадянами Ірану і Канади.

Влада Ірану, яка стверджувала спочатку, що літак розбився через технічну несправність, 11 січня під тиском лідерів західних країн визнала, що рейс PS752 помилково збила іранська ракета.

20 червня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail припустив, що проти Ірану подадуть позови до міжнародних судів, якщо ця країна не дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань у зв'язку з катастрофою літака авіакомпанії МАУ. За словами Зеленського, Україна чекає на офіційні вибачення за інцидент.

23 липня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що розшифрування даних чорних скриньок, яке завершила у Франції, підтвердило незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера.

23 серпня Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила серію даних, одержаних із бортового диктофона та реєстратора польотних даних літака МАУ. Згідно із записами, екіпаж знав про нештатну ситуацію і намагався контролювати літак до останнього.

Іран заявляв, що згоден виплатити компенсацію за збитий український пасажирський Boeing. Представник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві уточнив, що рішення цього питання "відніме час і має різні аспекти з технічного та правового поглядів", а глава Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що авіакомпанія МАУ не має одержати компенсацію від Ірану, оскільки збитий іранськими військовими Boeing застрахували європейські компанії.

Україна як держава веде переговори з Іраном разом з іншими країнами, чиї громадяни загинули на борту літака. Ці переговори почалися 29 липня. Глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що перший раунд переговорів тривав 11 годин. За їхніми підсумками сторони не домовилися про суму компенсацій за збитий Boeing.

19 жовтня в Ірані стартував другий етап переговорів. Київ заявляв, що хоче з'ясувати всі обставини ракетного удару по літаку. За підсумками першого дня Єнін повідомляв, що Іран готовий виплатити однакові компенсації родичам жертв катастрофи, незалежно від їхнього громадянства. Другий раунд переговорів завершився 20 жовтня. За матеріалами Гордон.