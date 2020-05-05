Ірина Геращенко розцінює зміни в складі ТКГ з української сторони продовженням легітимізації ОРДЛО

Співголова парламентської фракції "Європейська солідарність", екс-представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко вважає зміни в складі ТКГ продовженням легітимізації самопроголошених республік.

"Це продовження легітимізації "республік", новий крок до реалізації сценарію Кремля про "прямий діалог з Донецьком і Луганськом". Чому? Тому що в переговорну групу офіційно вводяться представники виконавчої влади на рівні віце-прем'єра і заступників міністрів. Тим самим піднімаючи статус так званих "представителей" ОРДЛО, які сидять в Мінську як запрошені, а не учасники", - написала Геращенко у вівторок у Facebook.

За її словами, тактика Москви - знижувати статус, демонструючи, що росіяни там тільки модератори, а не безпосередні учасники та відповідальні за війну.

"Присутність в Мінську керівників профільних комітетів ВР також дозволить РФ і їх маріонеткам більш голосно говорити про "узгодження українського законодавства з ОРДЛО". Нас вперто штовхають до місцевих виборів під дулами автоматів в жовтні 2020 року на Донбасі. Й це будуть псевдо вибори, звичайно, але вони допоможуть Москві зняти санкції", - зазначила депутат.

Геращенко наголосила, що нинішня влада отримала від попередньої сильну переговорну позицію, і прикро щодня спостерігати "повільне просування наративів Кремля про "внутрішній конфлікт".

"Шкода, що нинішні учасники переговорного процесу або цього не усвідомлюють, або роблять вигляд, що не усвідомлюють, як подібними ідеями і рухами легітимізують цю тактику Кремля. Розумію запитання, що я також була в мінській групі. Так, як уповноважена президента з мирного врегулювання на Донбасі, виключно в цій іпостасі. В дипломатії і переговорах деталі мають значення. Дилетантам це важко розуміти", - написала вона.

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ. Українську делегацію в ТКГ очолює президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли: віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник голови делегації).

До складу делегації також увійшли деякі заступники міністрів і народні депутати України.

За матеріалами Інтерфакс -Україна.