Ірина Верещук стане кандидатом у мери Києва від "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський підтримав висування народного депутата Ірини Верещук для участі у виборах київського міського голови від партії "Слуга народу".

Про це повідомляє ОП.

Зеленський зауважив, що на внутрішньопартійних праймеріз Верещук отримала максимальні три бали й буде найкращим кандидатом в очільники столиці.

За його словами, у праймеріз брали участь п'ять претендентів, які тепер допомагатимуть на виборах кандидату від партії "Слуга народу".

"Вони всі будуть допомагати - ми так домовилися - нашому обраному кандидату. Був виступ по 5-7 хвилин у кожного, дуже стисло, коротко - свої кроки, як людина буде боротися. І найголовніше - яким буде Київ", - зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що кандидат на посаду київського міського голови проведе розгорнуту презентацію своєї передвиборчої програми.

Зі свого боку Ірина Верещук запросила чинного міського голову столиці Віталія Кличка на дебати.

За матеріалами Новости Киева.