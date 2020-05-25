Із 26 травня в Київській області послаблюється карантин

Під час онлайн брифінгу т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін зазначив, що за результатами засідання регіональної комісії ТЕБ та НС було вирішено пом'якшити умови карантину в Київській області з 26 травня.

"З вівторка, 26 травня, дозволені, але за умови чітко злагодженого контролю та дотримання санітарних вимог, регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні. Водночас кількість пасажирів має дорівнювати кількості місць для сидіння", - зауважив очільник області.

Також можуть запрацювати дитячі садки. За умови дотримання протиепідемічних заходів, визначених Міністерством охорони здоров'я України. Також засновники та суб'єкти господарювання мають здійснювати оцінку ризиків щодо спроможності закладу забезпечити виконання цих рекомендацій та повинні забезпечити працівнків засобами індивідуального захисту.

За таких самих умов можуть працювати готелі; здійснюватися проведення спортивних заходів без глядачів; певні релігійні заходи.

Василь Володін окремо зазначив, що це рішення не є остаточним. КОДА продовжує моніторити епідемічну ситуацію щоденно. Якщо захворюваність зростатиме, карантинні обмеження знову можуть бути посилені.