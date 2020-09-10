"Із Зеленського ліплять Брежнєва" - Богдан

Команда медіаекспертів, яких залучив глава ОП Андрій Єрмак, створює неправильний образ Володимира Зеленського. Бо він нагадує генсека СРСР Леоніда Брежнєва.

Таке сказав колишній голова Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Богдана, Кирило Тимошенко - це експерт медіаринку, якого він привів у команду і без якого команда Зеленського не впоралася б у виборчих кампаніях. Зараз його місце зайняв політтехнолог Михайло Подоляк.

"Коли Кирило відповідав за інформаційну політику Офісу президента і президента, то президент був живий, веселий, "свій хлопець". А зараз Кирила відсунули - і там прийшли аферисти медіаринку. І Володимир Олександрович зараз бронзовий. Вони його не просто наживо зализали до бронзового кольору, вони зробили з нього якогось Брежнєва.

Ну, як можна: свій хлопець, наш - із народу, і ось це він бах-бах, м'ячик закинув - а там рядком стоять чиновники і, як пінгвіни, аплодують. Я взагалі не розумію... Напевно, це не готувалося - але це не можна в ефір пускати.

Я півроку не розумію, що вони з нього роблять, що вони з нього ліплять. Сильного президента? Так він же прийшов як свій хлопець! Навіщо? Ви ж брешете! Люди ж відчувають. Він завоював довіру тим, що він - чесний, порядний, свій хлопець простий. Такий, як ми. Говорить людською мовою.

Чого ви з нього ліпите Брежнєва? Він не схожий на Брежнєва! Він не буде Брежнєвим. Він ніколи не зрозуміє цієї системи координат. Він викликає зараз несприйняття, мені так здається", - сказав Богдан.

Богдан також вважає, що Іван Баканов як глава Служби безпеки - "дуже не на своєму місці", а СБУ займається чим завгодно, але не безпекою.

На думку Богдана, Зеленському треба серйозно задуматися про кадри: "починати чухати голову, тому що це може погано все закінчитися". За матеріалами Gazeta.ua