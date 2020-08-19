Кабінет міністрів прийняв декілька кадрових рішень

Сьогодні, 19 серпня, на засіданні Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.

На засіданні Кабміну погоджено призначення на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства Україна Анатолія Мазуренка.

Крім того, урядовці підтримали призначення тимчасово виконувачем обов'язки директора порту Южний - Сергія Ковшара.

Також Кабмін призначив таких чиновників: Шевчук Юлію на посаду першого заступника Голови Державного агентства України з питань кіно.

Ткача Сергія на посаду заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Бодрова Єгора на посаду заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Шевченка Павла на посаду заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Яковлєва Ігоря призначили державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Звільнив:

Наталію Рябцеву - з посади заступника Голови Національної служби здоров'я України (за власним бажанням, 20 серпня 2020 року);

Катерину Ставнійчук - з посади першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті (за угодою сторін, 31 серпня 2020 року).

За матеріалами "Судово-юридична газета", LB.ua