Кабмин назначил и.о. главы Минэкономразвития

Первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил о том, что сегодня Кабинет министров Украины назначил его временно исполняющим обязанности главы Минэкономразвития.

Об этом он написал в Facebook. "Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - отметил он.

По его словам, основной задачей для команды министерства является продолжение начатых реформ.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - написал Кухта.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер- министра Алексея Гончарука и его правительства. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.

Тимофей Милованов, который в правительстве Алексея Гончарука возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, не захотел работать в новом правительстве Дениса Шмыгаля из-за изменения подходов к развитию экономики. По материалам УНИАН.