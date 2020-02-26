Кабмин назначил на пост главного санитарного врача Виктора Ляшко

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность главного санитарно-эпидемиологического врача.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга, передают Украинские новости.

"Для того, чтобы усилить систему, которая должна предупреждать проникновение на территорию Украины этой болезни (спровоцированной коронавирусом), мы назначили Виктора Ляшко главным санитарно- эпидемиологическим врачом", - сказал он.

По словам Гончарука, Ляшко будет координировать действия органов власти и других служб с целью максимально эффективной организации работы по предупреждению проникновения коронавируса на территорию страны и противодействию его распространения в случае выявления вспышки.

Ляшко был назначен на должность замминистра здравоохранения в декабре 2019 года.

Напомним, 25 февраля 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева. По материалам ГолосUA