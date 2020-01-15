Кабмин назначил Новикова главой НАПК

Кабинет министров Украины назначил на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прокурора департамента надзора за соблюдением законов Генеральной прокуратуры Александра Новикова.

"Очень важно, чтобы мы не тратили ресурс, который имеем на "мелкую рыбу", это принципиально важно", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в среду, обращаясь к новому главе НАПК.

По словам премьера, НАПК должно концентрироваться на реальных случаях проявления коррупции.

Новиков назначен на указанную должность по итогам открытого конкурса. До назначения работал прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры.

В ходе выступления перед назначением Новиков заверил, что НАПК сможет сформировать нулевую толерантность к коррупции в органах власти.

По его ловам, под его руководством будет разработана антикоррупционная стратегия, а также введена полная автоматизация проверки деклараций чиновниковю

По материалам Интерфакс-Україна.