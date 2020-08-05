Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Таке рішення уряд ухвалив під час засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я бачу проблему в освітній сфері. Треба більше уваги приділяти дітям, які через коронавірус залишилися вдома. Треба надати їм можливість вчитися", - сказав кандидат на посаду голови ОДА, відповідаючи на запитання міністрів про першочергові кроки у разі призначення.

За словами Міщенка, увагу варто приділити тому, чи ефективно використовується земля на Кіровоградщині, здійснити у цьому напрямку низку ефективних кроків.

На засіданні кандидат зазначив, що є підприємцем, займається вирощуванням сільськогосподарських культур.

Як повідомлялося, до цього Кіровоградську ОДА очолював Андрій Балонь, якого Президент Володимир Зеленський звільнив 27 червня після викриття Службою безпеки України на вимаганні хабаря у 1,8 млн грн.

Згідно з законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносить Прем'єр-міністр.