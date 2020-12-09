Кабмін повернув на посаду колишнього губернатора Дніпропетровщини

Кабінет міністрів проголосував за призначення Валентина Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Він курував областю за часів Порошенка.

Як повідомляє УП, призначення відбулося на засіданні уряду 9 грудня. Відомо, що Резніченко недовго був головою Запорізької обласної держадміністрації з 20 лютого 2015 року до 26 березня 2015 року, потім, із 26 березня 2015 року до 27 червня 2019 року, очолював Дніпропетровську обласну держадміністрацію. Губернатором Дніпропетровщини він став після того, як Порошенко звільнив із цієї посади Ігоря Коломойського. До цього Резніченко був гендиректором ДП "Український державний центр радіочастот".

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