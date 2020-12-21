Кабмін призначив Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики

Кабінет міністрів на екстреному засіданні призначив колишнього топ- менеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Ольгу Буславець звільнили з посади глави Міненерго згідно з поданою нею заявою.

"Уряд прийняв рішення звільнити з посади першого заступника Міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою. Юрія Вітренка призначено першим заступником Міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов'язків Міністра енергетики України", - йдеться в повідомленні.

Розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов'язків Міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов'язків міністра енергетики. Однак Буславець продовжила працювати у відомстві на посаді першого заступника міністра.

20 листопада виконувачем обов'язків став Юрій Миколайович Бойко, тезко співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Анатолійовича Бойка, який у 2010-2012 роках також очолював це відомство. #Букви розповідали, що відомо про нового очільника міністерства.

Вже 17 грудня парламент може призначити очільником Міненерго топчиновника "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Раніше #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що Вітренко отримав премію в 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. За матеріалами bykvu.com