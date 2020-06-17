Кабмін продовжив карантин до кінця липня

Сьогодні Уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Оновлено механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо: - проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів; - діяльності закладів, які надають послуги з розміщення; - роботи метрополітену; - перевезення пасажирів у всіх видах сполучень; - відвідування закладів дошкільної освіти; - роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів; - діяльності закладів харчування.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому наявна одна з наступних ознак: - завантаженість ліжок становить понад 50% - середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів - коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11% - показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тис. населення.

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.

За матеріалами Бізнес ЛігаЗакон.