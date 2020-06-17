Кабмін розгляне законопроект про внесення змін до закону про люстрацію - Малюська

Міністерство юстиції України розробило законопроект про внесення змін до закону про очищення влади та внесло його на розгляд Кабінету Міністрів України. Про це під час брифінгу повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання, чи збирається він, як міністр та міністерство загалом - виконувати рішення Європейського суду з прав людини, яке визнало закон про очищення влади таким, що не відповідає конвенційним засадам, Малюська зазначив: "Безумовно, рішення Європейського суду ми будемо виконувати".

"Причому там є два напрямки виконання: перший - компенсація тим, хто подав скаргу у Європейський суд; ця компенсація буде виплачена однозначно. Другий аспект виконання рішення - це привести українське законодавство у відповідність до вимог конвенції, як це констатовано судом: свої кроки для приведення законодавства у відповідність ми зробили, ми розробили законопроект про внесення змін до закону про очищення влади, внесли його на Кабінет Міністрів України і очікуємо, що він буде розглянутий Кабінетом Міністрів України або наступної середи, або через тиждень. Тиждень-два - ми матимемо позицію не лише міністерства, а й позицію усього Кабінету Міністрів України і винесемо на розгляд Верховної Ради", - зазначив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що в Україні є люди, яким не можна скасовувати люстрацію.