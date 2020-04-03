Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер. И добавил, что допограничения на работу бизнеса в новых карантинных мерах отсутствуют. По его словам, правительство не будет останавливать товарооборот, промпредприятия и критическую инфраструктуру, поскольку Украина не может позволить себе не работать два-три месяца или полгода.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер. После длительного обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабмина в ближайшее время будет официально опубликовано", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В своем видеообращении премьер также отметил, что правительство приняло постановление, согласно которому запрещается перемещаться по улицам более чем двум лицам (за исключением сопровождения детей). Шмыгаль призвал воздержаться от шашлыков, прогулок по паркам и сторониться массовых мест отдыха. И подчеркнул, что на границе с Украиной будет работать только 21 пункт пропуска.

Вчера Кабмин расширил список предприятий, которые могут работать во время общенационального карантина. Речь идет о внесенных изменениях в постановление КМУ No211"О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2". По материалам https://ubr.ua