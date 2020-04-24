Кабмін звільнив главу митниці Нефьодова та очільника податкової Верланова.Нефьодов прокоментував свою відставку

На позачерговому засіданні 24 квітня Кабмін звільнив з посад очільника Державної митної служби Максима Нефьодова та главу Податкової служби Сергія Верланова.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, це зробили за поданням міністра фінансів Сергія Марченка "у зв'язку зі зміною уряду".

Звільнений з посади очільник митної служби Максим Нефьодов вже прокоментував свою відставку за кілька хвилин після того, як з'явилась інформація про ухвалене на засіданні Кабінету міністрів рішення.

"Пишаюсь тим, що довелось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників - Дениса Шендрика, Роберта Зелді та Сергія Петухова. Не знайшлось нікого, хто б погодився "виконувати задачу". Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник. #стоїмо", - написав Нефьодов і додав до допису світлину, на якій він позує у футболці з персонажем книги "Гаррі Поттер" і написом "Доббі - вільний ельф".