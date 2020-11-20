Кандидатуру Маркарової запропоновано на посаду посла України в США, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що запропонував кандидатуру ексміністра фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США, проте наголосив, що до нинішнього посла Володимира Єльченка претензій немає.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Facebook Кулеби.

"Факти, а не плутані чутки про нового посла України в США. 1. Нинішній посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував. 2. Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової", - написав міністр.

Він додав, що процедуру її оформлення вже розпочато, але це потребує певного часу. Також Кулеба закликав судити про призначення "за підписаним указом президента, а не публікаціями в пресі"

"У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і у МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також у тому, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США. Це безумовні плюси", - зазначив Кулеба.

Раніше видання ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ України повідомило, що Володимира Єльченка, призначеного послом України в США менш як рок тому, хочуть замінити ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.

Як повідомлялося, Маркарова в Міністерстві фінансів працювала з 2015 року. З червня 2018 року вона керувала міністерством. 29 серпня Маркарову повторно призначили на посаду міністра фінансів.

4 березня Верховна Рада відправила у відставку Кабмін Олексія Гончарука.

У червні Маркарова повідомила, що займеться просуванням Фундації розвитку ринку капіталу, а також повернеться у бізнес.

Окрім цього, ексміністр поділилася планами активізувати свою роботу в наглядовій раді Києво-Могилянської академії. За матеріалами Всеукраїнські вести.