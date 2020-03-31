Карантин в Україні можуть продовжити до другої половини травня - Аваков

Карантин, запроваджений в Україні через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, можуть продовжити до другої половини травня. Про це 31 березня в коментарі "Українській правді" сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

30 травня в YouTube опублікували фрагмент інтерв'ю з Аваковим (імовірно, він спілкувався із журналісткою телеканала "Україна").

"Ми виходимо з того, що зараз у нас продовжено до 24 числа, і там "будемо подивитися". Я думаю, що як мінімум два місяці доведеться перебувати, як усій Європі, у карантинному стані", - сказав він.

"Українська правда" уточнила в міністра, до якого числа приблизно тоді діятимуть обмеження.

"До другої половини травня, гадаю", - сказав він.