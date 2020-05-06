"Карантин вбиває": около Кабмина началась акция предпринимателей

Предприниматели со всей страны проводят под зданием Кабинета министров всеукраинскую акцию "Карантин вбиває".

Об этом сообщается на странице мероприятия в "Фейсбуке".

К Кабмину прибывают колонны автомобилей из разных городов Украины, где к ним присоединятся предприниматели города Киева.

Целью акции является обратить внимание представителей власти на ситуацию, в которой оказался бизнес из-за введения жестких карантинных мероприятий, а также на неконституционность ряда введенных ограничений.

В акции участвуют бизнес ассоциации малого и микробизнеса, члены Национального бизнес коалиции, в частности Украинская федерация индустрии безопасности, Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей, Ассоциация частных работодателей, Ассоциация франчайзинга Украины, Ассоциация владельцев малого и среднего бизнеса, Комитет стандартов салонов красоты, Украинская Международная Бизнес Ассоциация , а также представители бизнеса из всех регионов Украины - бизнес-ассоциации коалиции региональных объединений "Рара Мост" Защити ФЛП "и другие Всеукраинские бизнес- объединения и профильные ассоциации сектора безопасности, транспортной сферы, индустрии красоты, общественного питания, гостиничного бизнеса и тому подобное.