"Карантин вихідного дня": Україна зробила правильний крок - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним введення жорсткого карантину в суботи та неділі. Про це він заявив на нараді 16 листопада, пише пресслужба глави держави.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив президенту, що 14 листопада кількість контактів і пересувань жителів у містах із населенням понад 100 тис. осіб скоротилося на 18,5%, а 15 листопада - на 27%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про закриття "практично всіх" торгових центрів, непродовольчих магазинів та розважальних закладів, очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков - про роботу поліції, спрямовану на запобігання скупченню людей.

Зеленський дійшов висновку, що "Україна зробила правильний крок".

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми - це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", - заявив він.

Зеленський провів нараду за допомогою відеозв'язку з "Феофанії" - 9 листопада він отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і відтоді перебуває на самоізоляції.

Кабінет Міністрів України 11 листопада вирішив запровадити "карантин вихідного дня" через збільшення кількості хворих на COVID-19. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що йдеться про три вікенди, починаючи з поточних вихідних. За його словами, МОЗ хотіло б увести жорсткий карантин на три тижні, проте українська економіка цього не витримає.

"Карантин вихідного дня" передбачає, що з 00.00 суботи до 00.00 понеділка в Україні працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Ресторани, кафе й інші заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос. "Карантин вихідного дня" дасть можливість "зупинити хвилю коронавірусної хвороби", вважає Степанов.

Однак низка українських міст відмовилася вводити "карантин вихідного дня". Кілька українських міст відмовилися посилювати карантин на вихідних. Зокрема, проти виступили Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Житомир, Черкаси, Одеса, Луцьк і Тернопіль. Очільники міст пояснили це тим, що такі карантинні заходи неефективні, вони матимуть негативні наслідки для економіки.

Акції протесту після введення "карантину вихідного дня" провели в Чернівцях та Харкові.

Поліція на вихідних закрила 1,5 тис. магазинів, 800 закладів громадського харчування, 30 нічних клубів і 20 спортзалів; за фактами порушень правоохоронці склали майже 2 тис. адміністративних протоколів та відкрили 9 кримінальних проваджень.За матеріалами Гордон.