Катастрофа літака МАУ: МЗС озвучило результати переговорів з Іраном
У Києві завершилися переговори представників Афганістану, Великобританії, Канади, Швеції та України з іранською стороною щодо катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана.
Зокрема, як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, сторони обговорювали компенсації сім'ям жертв збитого рейсу PS752.
Під час зустрічі члени Координаційної групи в черговий раз закликали Іран здійснити повну компенсацію за знищення українського літака і провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії відповідно до міжнародних стандартів.
"У тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності й встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії", - йдеться в заяві Координаційної групи.
Крім того, сторони обговорили підготовку й організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ. за матеріалами ZN.UA