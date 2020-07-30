Катастрофа літака МАУ: МЗС озвучило результати переговорів з Іраном

У Києві завершилися переговори представників Афганістану, Великобританії, Канади, Швеції та України з іранською стороною щодо катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана.

Зокрема, як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, сторони обговорювали компенсації сім'ям жертв збитого рейсу PS752.

Під час зустрічі члени Координаційної групи в черговий раз закликали Іран здійснити повну компенсацію за знищення українського літака і провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії відповідно до міжнародних стандартів.

"У тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності й встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії", - йдеться в заяві Координаційної групи.

Крім того, сторони обговорили підготовку й організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ. за матеріалами ZN.UA