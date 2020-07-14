Катастрофа МАУ в Ірані: Україна не згодна з версією про людську помилку

Стверджувати, що збиття літака МАУ під Тегераном було через помилку оператора зарано.

Причини катастрофи мають бути ще встановлені, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Є інформація, яка може свідчити про інші причини катастрофи літака МАУ.

- Ми маємо багато об'єктивних відповідей і запитань. Україна не може погодитись з тим, що літак був збили внаслідок людської помилки, - заявив Кулеба.

Іран відповідатиме за свої дії за міжнародними нормами.

Іран стверджує, що ракету пустили по цивільному літаку через неправильні налаштування система ППО. Комплекс помилково визначив Boeing 737, як об'єкт, який атакує Тегеран.

За матеріалами ICTV Факти