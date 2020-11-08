Кернеса зареєстрували мером Харкова за допомогою електронного підпису

Геннадія Кернеса офіційно зареєстрували мером Харкова за підсумками місцевих виборів 25 жовтня. Підставою для відповідної постанови міської територіальної виборчої комісії стала отриману заяву про реєстрацію, скріплена електронним підписом Кернеса.

Постанову про реєстрацію харківського міського голови було затверджено комісією вранці 7 листопада, документ опубліковано на сайті міської ради.

Голова ТВК Ольга Мозгова в коментарі "Суспільному" пояснила, що комісія отримала заяву в електронному вигляді та пакет документів.

4 листопада ТВК оголосила Кернеса переможцем виборів : чинний мер отримав 60,34% голосів. Явка на виборах склала 32,23%, на виборчі дільниці прийшли 323 218 харків'ян. З них 195 044 проголосували за Кернеса.

16 вересня Геннадія Кернеса відвезли з Харкова до Берліна, де його госпіталізували в клініку "Шаріте". З 23 серпня мер не з'являвся на публіці, не записував відеозвернень. Після госпіталізації не було оприлюднено жодної фотографії Кернеса в лікарняній палаті. За даними ZN.UA, Кернес на тлі COVID-19 переніс інсульт.

Виборчий кодекс говорить, що протягом 20 днів після оголошення результатів голосування обраний мер і депутати мають подати в міську виборчу комісію заяву про реєстрацію. Але якщо є поважні причини, тервиборчком може дати (а може і не дати) відстрочку.

За відсутності мера міська рада має право на першій сесії обрати президію з трьох-п'яти депутатів, а потім - і секретаря горради, на якого тимчасово покладаються обов'язки міського голови. На скільки місяців або навіть років розтягнеться це "тимчасово", залежатиме від політичної волі Києва. За матеріалами ZN.UA