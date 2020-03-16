Киев выделит 10 млн грн на закупку медицинских масок - Кличко

Киевские власти выделяют 10 млн грн из резервного фонда городского бюджета на закупку медицинских масок, сообщил городской голова Виталий Кличко

"В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров 11 марта было принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

13 марта в СНБО сообщили, что разрешили использовать 10 млн хирургических масок, которые находятся на складах в регионах