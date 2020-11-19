Кличка викликали на допит у ДБР щодо подій на Майдані - джерело

Київського міського голову Віталія Кличка також викликали в Державне бюро розслідувань у справі подій на Майдані 2013-2014 років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в оточенні міського голови, коментуючи інформацію про нібито виклик Кличка, як і інших лідерів Майдану, на допит у ДБР.

"Була повістка. Але він не ходив. Там щось перенесли, здається", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Кличка викликали як свідка у справі.

Раніше колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що його викликали на допит до ДБР щодо подій Революції гідності.

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у нього вдома повідомив директор музею. На сторінці музею у Facebook йдеться, що слідчі Служби безпеки України під час обшуку вилучили документи з кабінету бухгалтерії.

Пошивайло заявив, що під час слідчих дій в його помешканні вилучено жорсткий диск з історією створення музею.

У поліції повідомили, що обшуки в музеї проводяться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ і перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі понад 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. На даний час роботи на вказаному об'єкті не виконуються", - заявили у поліції.

За матеріалами УНІАН.