Кличко: напад на мера Броварів Сапожка має бути оперативно та відкрито розслідуваний

Мер Києва Віталій Кличко, як голова Асоціації міст України, закликав правоохоронні органи оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Друзі! Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка. Правоохоронці мають встановити й те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста", - написав Кличко.

Як повідомлялось раніше, у ніч на 22 грудня невідомі особи здійснили напад на будинок мера Броварів Ігоря Сапожка у Бориспільському районі Київської області. Сапожка побили, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення поліції області. "Група невідомих осіб увірвалася у дім мера Броварів в селі Гнідин Бориспільського району, вони забрали майно", - пояснили у поліції.

Повторні вибори у міськраду та мера Броварів відбудуться 17 січня. За матеріалами LB.u