Кличко підтвердив, що веде переговори щодо партії мерів

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що веде перемовини щодо створення політичної сили за участі мерів інших міст

Про це Кличко заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Українська правда.

"Так, ми справді спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли би представити цю політичну силу", - сказав Кличко.

Раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення "партії мерів". Аналогічні заяви робив мер Дніпра Борис Філатов, який називав Кличка ймовірним лідером такої партії. За матеріалами Еспресо TV.