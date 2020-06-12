Кличко в Киеве с 1 июля меняет правила проезда для льготников

Киев меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте с 1 июля для лиц, которые незарегистрированы в столице.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко на пресс-конференции.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут делать органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", - заявил мэр.

Отмечается, что незарегистрированные в Киеве льготники с 1 июля должны:

приобрести билет любым удобным образом;

воспользоваться им в общественном транспорте

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Кличко отметил, что это вынужденные шаги и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.

Город неоднократно обращался к правительству урегулировать вопрос компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, власти обращались в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, имеющих льготы.

Пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении Ощадбанка.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на проезд в общественном транспорте столицы повышать не будут.