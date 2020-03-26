Кличко заявив, що VIP-палати передбачені для перших осіб держави, а не для депутатів

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) не давав розпорядження готувати окремі палати для депутатів, текст якого опублікувало видання Bihus.Info. Про це він повідомив у ефірі телеканалу "Україна-24".

"Що стосується VIP-палат, нібито для депутатів та інших чиновників, - такого немає. Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке опублікували ЗМІ. Зараз з'ясовуємо всі деталі", - сказав мер столиці.

Разом з тим Кличко підкреслив, що зазначені умови стосуються виключно керівництва держави.

"Справді, завжди так було, що перші особи держави - президент, прем'єр- міністр, голова Верховної Ради - на випадок захворювання повинні мати певні умови, окремі палати і щоб поряд перебувала державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні", - наголосив Кличко.

Він також додав, що Олександрівська лікарня, яка увійшла до визначеного департаментом КМДА переліку, є базовою та приймає всіх пацієнтів з підозрою на коронавірус.

У визначеному документом переліку - 17 медзакладів, серед яких також Дитяча клінічна лікарня N7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Згідно з опублікованим документом, користуватись VIP-режимом лікування мають "особи, щодо яких здійснюється державна охорона". В агенції зазначають, що державна охорона за законом надається не лише першим особам держави, а й певному ряду посадових осіб, зокрема - генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.

Серед головних вимог для VIP-пацієнтів - ізольовані від інших приміщень палати площами не менше 13 квадратних метрів із затіненими вікнами, наявність окремого резерву лікарських засобів, окремі операційні з необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням. Також особливі вимоги визначені щодо професійного складу бригад медичної допомоги.