Колишній боксер Узелков балотується в мери Вінниці від ОПЗЖ

Колишній український боксер В'ячеслав Узелков заявив, що балотується на посаду міського голови Вінниці від партії "Опозиційна платформа - за життя".

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в Інстаграмі.

"Я іду в мери від Опозиційної платформи - за життя", - написав Узелков.

Він заявив, що зайде в кожен кабінет у міськраді і наведе там порядок, зробить "усе, щоб Вінниця була прикладом для всієї України".

"Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо покласти кожен камінчик в місті на своє місце", - переконує Узелков.

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Я іду в мери від Опозиційної платформи - за життя! Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці. Мені прикро, що лише центральні вулиці виглядають показово пристойно, а у віддалених районах - безліч проблем. Впевнений, що разом з усіма тут присутніми ми наведемо порядок. Повірте, я зайду в кожен кабінет у міськраді і наведу там порядок. Зроблю усе, щоб Вінниця була прикладом для всієї України. Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо покласти кожен камінчик в місті на своє місце.

Допис, поширений Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official) 23 Вер 2020 р. о 5:32 PDT***

Як повідомлялося, український боксер-професіонал Узелков, що виступав у напівважкій вазі, народився 8 квітня 1979 року у Вінниці. Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся в 2004 році. У 2014 році Узелков провів свій останній поєдинок.