Коломойський заявив, що у "Слуги народу" вже нема монобільшості

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що монобільшості у партії "Слуга народу" у парламенті по суті вже нема, але свою причетність до цього заперечує. Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

"Монобільшості де-факто немає. Але для чого мені, як ви кажете, щось розхитувати? [...] Щоб зруйнувати монобільшість, треба самій "Слузі народу" вигнати 23 людини із фракції. Бо якщо хтось сам вийде, то партія у них забере мандат. І навіть якщо "слуги" самі виженуть 23 людини, то вони легко доберуть собі позафракційних. Чи, наприклад, "Довіра" ввійде - і все", - вважає Коломойський.

Також бізнесмен наголосив, що у нього нема намірів домагатися посади прем'єр-міністра для своєї людини. "Я не хочу, щоб Ігор Палиця [нардеп, лідер партії "За майбутнє"] став прем'єром. При де-факто президентській моделі управління, то прем'єр-міністр - це технічна людина. Це самогубство і людське, і політичне. Я ж не можу товаришу таке бажати", - сказав він.

Депутатська група "За майбутнє" 21 травня стала партією. Її очолив нардеп Ігор Палиця. Депутатська група була сформована 29 серпня 2019 року з 23 народних депутатів, які пройшли до парламенту як самовисуванці. Згодом у групу також увійшли виключені раніше зі "Слуги народу" Анна Скороход та Антон Поляков.

Групу "За майбутнє" пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським. Вона блокувала законопроєкт No 2571-д про регулювання банків (так званий "антиколомойський закон").

За матеріалами babel.ua