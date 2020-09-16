Коментар Міністерства закордонних справ України щодо ситуації на українсько-білоруському державному кордоні

МЗС України констатує, що попри надані українською стороною неодноразові роз'яснення про обмеження в'їзду іноземців на територію України, продовжується прибуття на українсько-білоруську ділянку державного кордону груп іноземних громадян - паломників, які намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

15 вересня 2020 року МЗС України звернулось до МЗС Республіки Білорусь офіційною нотою з клопотанням не здійснювати оформлення іноземців - паломників на виїзд в Україну, оскільки особи, які не підпадають під категорію виключень із заборони в'їзду, не можуть бути пропущені на територію України. Українська сторона неодноразово доводила до відома білоруської сторони інформацію щодо встановлених Урядом України обмежень в'їзду іноземців на територію України.

За наявними в МЗС України відомостями, згідно з чинними в Республіці Білорусь карантинними обмеженнями, іноземці, які прибувають до Республіки Білорусь, повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Транзитний проїзд територією Республіки Білорусь допускається протягом 48 годин з метою слідування до держави постійного/тимчасового проживання.

Переважна більшість паломників перебуває на ділянці кордону понад 48 годин та не є особами, які постійно/тимчасово проживають в Україні, що є порушенням встановлених в Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту.

Ураховуючи наведене вище, українська сторона звертається до білоруської сторони з наполегливим клопотанням забезпечити безумовне дотримання іноземцями - паломниками карантинних обмежень та чинного законодавства України та Республіки Білорусь.