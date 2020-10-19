Комітет Ради з питань свободи слова обговорить рішення суду щодо книги про Стуса

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова 20 жовтня розгляне питання щодо рішення Дарницького суду Києва про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" за позовом лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це написала голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету ВР з питань свободи слова Тетяна Циба у Facebook.

"Забороняти книжки - така собі історія. В нікуди. Обов'язково розглянемо це завтра на засіданні комітету з питань свободи слова", - написала Циба.

На сайті Комітету повідомляють, що засідання відбудеться 20 жовтня о 14:30 За матеріалами День.