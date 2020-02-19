Комитет Рады рассмотрел проект постановления об увольнении Сытника из НАБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести на голосование Верховной Рады проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Глава комитета Денис Монастырский заявил, что считает постановление об увольнении Сытника незаконным. Однако все же предложил вынести его на рассмотрение парламента.

Вопрос увольнения Сытника на заседании комитета в среду, 19 февраля, подняли член парламентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Илья Кива из пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Они сослались на то, что Сытник внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Однако закон о НАБУ не предусматривает увольнение директора за совершение административного нарушения.

Сьогодні правоохоронний комітет Ради несподівано розглянув незаконну постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести цю постанову на розсуд Верховної Ради. pic.twitter.com/lEEsdV74md - ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

Голова правоохоронного комітету Денис Монастирський, якого вважають близьким до міністра Арсена Авакова, заявив, що вважає цю постанову незаконною, попри це запропонував залишити це питання на розсуд Верховної Ради. pic.twitter.com/DrJrvnCKnd - ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

Питання постанови підняв депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський та депутат від ОПЗЖ Ілля Кива. Маніпулюючи, вони пропонували негайний розгляд цієї постанови, незважаючи на те, що вона незаконна.

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Проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ зарегистрировали 7 февраля. Подписи под документом поставили 216 народных депутатов из разных фракций.

В поддержку Сытника выступили послы государств "Большой семерки". Директор НАБУ назвал действия депутатов попыткой помочь избежать от уголовной ответственности представителям своих политических сил.

В конце 2019 года Сытника внесли Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, на основании решения Ровенского апелляционного суда. Суд признал директора НАБУ виновным в нарушении ч. 1 ст. 172-5 КУоАП за незадекларированный отдых и оштрафовал его на 3400 гривень.

По версии полиции, отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области оплатили третьи лица, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сам Сытник заявил, что оплатил свое проживание на базе, а не получил в подарок. По материалам: Центр противодействия коррупции, Зеркало недели. Украина.