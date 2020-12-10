Комітет рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендував народним депутатам ухвалити за основу та в цілому проєкт закону No4470, який відновлює повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, скасовані Конституційним судом у серпні. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт No 4470 за основу і в цілому", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, проєкт закону передбачає, що всі електронні декларації посадовців перевіряє саме НАЗК. При цьому документ пропонує запровадити механізм скарги для судді, якщо він вважає, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск. За словами голови комітету Анастасії Радіної, така позиція узгоджується з проєктом рішення Венеціанської комісії, який Рада Європи оприлюднила напередодні.

Також антикорупційний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт No4471 про особливості складання адмінпротоколів щодо суддів та суддів КСУ. Зокрема, проєкт закону передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"До Кодексу додається одна стаття з особливостями вручення протоколів про адміністративні правопорушення суддям. Передбачено, що основний спосіб вручення таких протоколів - шляхом надсилання поштою. Разом із тим судді, судді Конституційного суду надається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя - для судді, або Голови Конституційного суду - для судді цього суду. Також встановлено, що НАЗК, якщо не отримало у встановлені строки пояснення судді, може передавати документи на розгляд до суду", - пояснила Радіна.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив НАЗК багатьох повноважень.

Виконуючи рішення КСУ, НАЗК закрило доступ до реєстру е-декларацій. Як повідомляло ZN.UA, через день, після рішення суду, Кабмін своїм рішенням відновив роботу реєстру.

9 грудня Венеціанська комісія опублікувала терміновий, спільний з Генеральним директоратом з прав людини та дотримання законності Ради Європи висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції відповідно до рішення Конституційного суду України. Зокрема, Венеціанська комісія наголошує, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, яка послуговується верховенством закону, але також важливим залишається і повага до Конституції та конституційна справедливість.

На думку ВК, Верховна Рада і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду як зберігача Конституції й повинні виконувати його рішення.

Якщо влада та всі її гілки не продемонструють достатньої політичної зрілості й відповідальності та не зможуть спільно виробити та прийняти рішення, що дадуть змогу Україні гідно вийти з нинішньої кризи, спричиненої рішенням КСУ, наслідки для країни на зовнішній арені будуть вельми сумними. За матеріалами ZN.UA.