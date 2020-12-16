Комітет ВР не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила депутатка від фракції "Голос" Наталія Піпа.

"Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра Освіти. Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. То ж відповідь ми отримаємо завтра в залі", - написала Піпа.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра... Опубликовано Natalya Pipa Среда, 16 декабря 2020 г.

Нагадаємо, Комітет з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти визнав, що в трьох роботах в. о. голови Міносвіти Сергія Шкарлета присутній плагіат. Цю інформацію підтвердили не лише українські, а й міжнародні фахівці.

У свою чергу Шкарлет позивається до Агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке виявило плагіат у його дисертаціях.

Вчені-учасники ініціативи "Діссергейт", яка бореться з плагіатом, вказали на негативні наслідки призначення міністром освіти і науки людини, яка була викрита на плагіаті. І яка тим самим цю науку дискредитує. Докладніше читайте в матеріалі "Посада з чужого плеча" у ZN.UA. За матеріалами ZN.UA