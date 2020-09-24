Комітет з нацбезпеки рекомендував Раді розглянути постанову про створення ТСК щодо "вагнерівців"

Парламентський комітет з питань національної безпеки рекомендував винести на розгляд Верховної Ради постанову про створення тимчасової слідчої комісії, яка має перевірити інформацію про можливий "злив" операції спецслужб щодо бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це повідомив народний депутат від "Євросолідарності" Михайло Забродський.

Комітет розглядав це питання, бо відповідна електронна петиція на сайті парламенту набрала необхідну кількість підписів.

За словами Забродського, майже одностайно члени комітету підтримали рішення рекомендувати розглянути цю постанову у сесійній залі Ради. Водночас депутат пояснив, що тепер це питання має розглянути регламентний комітет.

Що за "спецоперація", яку хочуть розслідувати?

14 серпня Білорусь віддала Росії затриманих у Мінську найманців ПВК "Вагнера", попри те що Україна оголосила їм підозру за злочини на Донбасі. А через три дні в інформаційному просторі України почали активно обговорювати версію про те, що "візит" бойовиків "Вагнера" до Білорусі був нібито операцією українських спецслужб для їхнього затримання.

Згідно з цією версією, операцію вже на завершальній стадії зупинив Офіс президента, а саме його голова Андрій Єрмак, назвавши її такою, що є не на часі через анонсований обмін полонених.

Ішлося про нібито операцію Служби безпеки, якою керував заступник голови СБУ Руслан Баранецький разом із заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим. Згодом з'явилася інша версія: начебто спецоперацію готувало Головне управління розвідки України.

Водночас очільник Офісу президента заперечує, що українські спецслужби проводили таку операцію.

Що може парламентська ТСК?

Тимчасова слідча комісія, яка складається з групи депутатів, може отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх керівників. Може така комісія і отримати матеріали з грифом "секретно".

Також ТСК може запрошувати посадовців, держслужбовців, окремих людей для надання показань або пояснень. Робота комісії регулюється відповідним законом.

За матеріалами hromadske.ua