Конкурс на посади у САП: в Європарламенті заявили про загрозу безвізу для України
Депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. З такою заявою європарламентар від ФРН виступила у своєму Twitter, передає УНН.
"Поки міжнародна спільнота зайнята питанням Білорусі, уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким бракує досвіду і доброчесності обирати керівника САП. Так не піде. Уряд України ставить під загрозу безвіз з Євросоюзом і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала вона.
Нагадаємо, Комісія для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.
Як повідомлялося, сьогодні Верховна рада підтримала проєкт Постанови No 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ніяких загроз безвізовому режиму України з Європейським Союзом немає.
Зокрема, нардеп Олександр Качура заявив, що в ЄС не скасують безвіз, тому що вони зацікавлені в тому, щоб трудові мігранти наповнювали ті сектори економіки, там де їх громадяни не хочуть працювати. За матеріалами УНН.