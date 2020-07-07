Конституційний суд продовжить розглядати "мовний" закон у четвер

Конституційний суд продовжить відкриті слухання у справі щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у четвер, 9 липня.

Про це оголосив очільник суду Олександр Тупицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На сьогоднішньому засіданні суд заслухав одного з авторів подання - народного депутата 8-го скликання Олександра Долженкова, представника Верховної Ради у КС Ольгу Совгирю, представника Президента у КС Федора Веніславського, Голову ВР 8-го скликання Андрія Парубія, а також очільника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи про конституційність Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата з проханням перевірити на конституційність Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".